Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.058
DOLAR
3.4827
STERLİN
4.4597
EURO
4.1123
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımları ile eşleşti.

24 Ağustos 2017 Perşembe 20:35
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan siyah-beyazlılar, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Leipzig ile G Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 12 Eylül'de başlayıp, 6 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Beşiktaş, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda geçen sezon da grup aşamasında mücadele etmişti.

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 24.08.2017 23:19
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporFutbolBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1
Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Premier Lig kendi rekorunu kırdı
Premier Lig kendi rekorunu kırdı
TBF, OPET ile sponsorluk anlaşması imzaladı
TBF, OPET ile sponsorluk anlaşması imzaladı
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim