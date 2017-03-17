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17 Mart 2017 Cuma 13:57

Beşiktaş'ın rakibi Lyon oldu: Kartal hepinize yeter

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi nihayet yapıldı. Kartal'ın rakibi Lyon

Beşiktaş'ın rakibi Lyon oldu: Kartal hepinize yeter
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Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor: Kartal hepinize yeter

Türkiye'nin UEFA Avrupa temsilcisi Beşiktaş'ın, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor. Beşiktaş'ın rakipleri arasında Ajax'ın olması Hollanda'da günün konusu haline geldi. UEFA'nın sitesine göre iki ekibin eşleşmesine engellemeye yönelik bir karar alınmadı. Beşiktaş'ın UEFA kura çekiminde rakibi belli oldu. Kartal, kupa için kozlarını Lyon ile paylaşacak..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövaşında Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, 14 sezon sonra 3. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takım, 2002-2003'te de UEFA Kupası'nda bu başarıyı göstermişti.

İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalistleri:

● Anderlecht
● Manchester Utd
● Lyon
● Celta Vigo
● Genk
● Ajax
● Schalke

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi 17 Mart Cuma günü saat 15:00'te başlayacak ve TRT SPOR'da canlı olarak yayınlanıyor.

SCHALKE'TEN GERİ DÖNÜŞ

Alman ekipleri Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04'ü karşı karşıya getiren müsabaka, büyük heyecana sahne oldu. 1-1 biten ilk maçın rövanşında, Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Mönchengladbach, ilk devreyi, Christensen ve Dahoud'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

Goretzka'nın 54 ve Bentaleb'in 68. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru 2-2'ye getiren Schalke 04, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

Diğer eşleşmelerde çeyrek final vizesini alan takımlar da Kopenhag'ı eleyen Ajax ve APOEL'i eleyen Anderlecht oldu.
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