Beşiktaş'ın rakibi Lyon oldu: Kartal hepinize yeter

Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor: Kartal hepinize yeter

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Türkiye'nin UEFA Avrupa temsilcisi Beşiktaş'ın, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor. Beşiktaş'ın rakipleri arasında Ajax'ın olması Hollanda'da günün konusu haline geldi. UEFA'nın sitesine göre iki ekibin eşleşmesine engellemeye yönelik bir karar alınmadı. Beşiktaş'ın UEFA kura çekiminde rakibi belli oldu. Kartal, kupa için kozlarını Lyon ile paylaşacak..Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövaşında Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, 14 sezon sonra 3. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takım, 2002-2003'te de UEFA Kupası'nda bu başarıyı göstermişti.● Anderlecht● Manchester Utd● Lyon● Celta Vigo● Genk● Ajax● Schalkeİsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi 17 Mart Cuma günü saat 15:00'te başlayacak ve TRT SPOR'da canlı olarak yayınlanıyor.Alman ekipleri Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04'ü karşı karşıya getiren müsabaka, büyük heyecana sahne oldu. 1-1 biten ilk maçın rövanşında, Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Mönchengladbach, ilk devreyi, Christensen ve Dahoud'un golleriyle 2-0 önde kapattı.Goretzka'nın 54 ve Bentaleb'in 68. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru 2-2'ye getiren Schalke 04, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.Diğer eşleşmelerde çeyrek final vizesini alan takımlar da Kopenhag'ı eleyen Ajax ve APOEL'i eleyen Anderlecht oldu.