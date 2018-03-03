Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
afetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun...
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak...
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı

Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok

Süper Lig'de son maçlarda evinde kazanıp dışarıda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok

Süper Lig'de son maçlarda evinde kazanıp dışarıda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

03 Mart 2018 Cumartesi 13:12
Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, son dönemde deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını tekrarlamadan zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Bu sezon iç sahada fazla puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son dönemlerin en kötü performanslarından birini sergiledi.

Beşiktaş, özellikle son 5 maçta içerdeki kazançlarını, deplasmanda galibiyetlerle destekleyememenin sıkıntısını yaşadı. Söz konusu 5 karşılaşmadan üçünü iç sahada oynayan ve bunları kazanan siyah-beyazlı ekip, bu süreçteki 2 deplasman karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta evinde 9 puan toplayan Beşiktaş, dışarıda ise 2 puan alabildi.

Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçlık periyotta Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendikten sonra Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki dış saha maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor galibiyeti peşinde

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek hem zirve iddiasını sürdürmeye hem de son dönemdeki kötü deplasman performansını sonlandırmaya çalışacak.

Fenerbahçe'yi yenerek zirveyle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş, bunu biraz daha aşağı çekmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.

Beşiktaş, bordo-mavili rakibini mağlup ederse uzun bir aradan sonra iç sahadaki galibiyetini deplasmandaki kazançla taçlandırmış olacak. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 3. haftada sahasında Bursaspor'u mağlup ettikten bir hafta sonra Kardemir Karabükspor'a üstünlük kurmuştu.

Deplasmandaki 12 maçta 17 puan çıkarabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig'de şu ana dek 12 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlılar, sadece 4 kez dış sahada kazanabildi. 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dışarıda 17 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Son 6 deplasman maçında bir galibiyet

Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmada da beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puan toplayabildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

Söz konusu periyotta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip; Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla berabere tamamladı. Bursaspor ile 2-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Muhabir: Ercan Doğan

Son Güncelleme: 03.03.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir
Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Galatasaray, Karabük'ten 7 - 0 galibiyetle dönüyor
Galatasaray, Karabük'ten 7 - 0 galibiyetle dönüyor
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı
VAR futbol kurallarına eklendi
VAR futbol kurallarına eklendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim