Beşiktaş iyi başladı

Beşiktaş ligin ikinci yarısına Akhisarspor galibiyeti ile başladı.Akhisar Beşiktaş maçı ile Süper Lig 18. haftası başladı. Devre arasında kadrosunda yer alan Babel ve Pepe’ye veda eden Beşiktaş Akhisar karşısında sezon 3 puanla başlangıç yaptı. İki yeni transfer Burak Yılmaz ile Mirin’in de forma giydiği maçta Beşiktaş Akhisar karşısında 3-1 kazandı.

Akhisar karşısında Beşiktaş’ın ilk golünü 23. dakikada Dorukhan Tokoz attı. Ljajic’in pasında ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Dorukhan, uzak köşeye falsolu vurdu. Kaleci Fatih uzandı ama hiçbir şey yapamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş gollü başladı. Gökhan Gönül 48. dakikada takımı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Serbest vuruşu kullanan Quaresma’nın yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan Gökhan Gönül’ün kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren Larin 76. dakikada takımının 3. golünü attı. Ljajic’in sağ kanattan yaptığı ortayı önce göğsüyle kontrol eden Kanadalı forvet Larin, ardından sert bir voleyle ağları havalandırdı. Akhisar’da farkı 2’ye indiren gol ise 81. dakikada geldi. Vrsajevic’in yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi’nin tek vuruşu ağları havalandırdı. Maçın geri kalanın başka gol gelmeyince Beşiktaş Akhisarspor maçı 3-1 sona erdi.