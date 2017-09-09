Beşiktaş Karabük deplasmanında
Karabükspor Beşiktaş maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı, ikinci yarıda Karabük'te ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.