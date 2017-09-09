Beşiktaş Karabük deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için karayolu ile Karabük'e gitti ve 4.5 saatlik yolculuk sonrası Karabük’e ulaştı. Siyah-beyazlılar Karabük’te kamp yapacağı otelin önünde taraftarlarımız alkışlarla karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş maç kadrosuna 21 oyuncu dahil etti. Beşiktaş, bugün saat 17.00’de Kardemir Karabükspor ile lig maçı oynayacak ve daha sonra İstanbul'a dönecek.

Karabükspor Beşiktaş maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı, ikinci yarıda Karabük'te ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.