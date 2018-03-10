Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı:...
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına...
Sivas'ta galip çıkmadı
Sivas'ta galip çıkmadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı

Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0

Evinde Karşıyaka'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ancak tek gollü galibiyet teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi. Şenol Güneş: Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı dedi.

Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0

Evinde Karşıyaka'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ancak tek gollü galibiyet teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi. Şenol Güneş: Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 21:51
Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0

Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0

Karakartal, Karşıyaka'yı evinde ağırladı. 1-0 yenmeyi başardı, ancak tek gollü galibiyet taraftarı ve teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 6 puanla çıkan Beşiktaş, son haftaların formda takımı Gençlerbirliği karşısında da galibiyete ulaştı. Kartal'ı galibiyete götüren gol Talisca'dan geldi. Brezilyalı yıldız, son 7. lig maçında 7. golünü kaydetti.


Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinden kayıpsız ve moralli çıkarak zirve yarışında tekrardan iddialı konuma gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Puanını 50'ye yükselten Kartal, gelecek hafta karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in bir sıra üzerine averajla yükseldi. Ancak tek gollü galibiyet teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi. Şenol Güneş: Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı dedi.

DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK

Daha fazla gol atmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Rakibimiz hem koşan hem agresif oynayıp iyi savaşan bir takım. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Hem final pasları hem de gol vuruşlarındaki eksiklerimiz skoru 1-0'da tuttu. İki takım da iyi niyetle koştu çalıştı. Kalite ve pozisyon olarak biz üstündük. Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı. Bayern ve Başakşehir maçlarının üst üste gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Oradan nasıl bir psikolojiyle çıkarız bilmiyorum. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz performansın Bayern karşısındaki skorla son bulması bizi üzdü, şimdi lige döndük. Rövanş maçından beklentimiz büyük değil" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun attı, Everton kazandı
Cenk Tosun attı, Everton kazandı
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Sivas'ta galip çıkmadı
Sivas'ta galip çıkmadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Marsel İlhan, Katar'da finale kalamadı
Öncü kardeşler MotoGP'yi hedefliyor
Öncü kardeşler MotoGP'yi hedefliyor
Futsalda yeni milli takım, yeni heyecan
Futsalda yeni milli takım, yeni heyecan
Konyaspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı
Konyaspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim