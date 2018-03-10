Beşiktaş Karşıka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0

Karakartal, Karşıyaka'yı evinde ağırladı. 1-0 yenmeyi başardı, ancak tek gollü galibiyet taraftarı ve teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 6 puanla çıkan Beşiktaş, son haftaların formda takımı Gençlerbirliği karşısında da galibiyete ulaştı. Kartal'ı galibiyete götüren gol Talisca'dan geldi. Brezilyalı yıldız, son 7. lig maçında 7. golünü kaydetti.



Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinden kayıpsız ve moralli çıkarak zirve yarışında tekrardan iddialı konuma gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Puanını 50'ye yükselten Kartal, gelecek hafta karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in bir sıra üzerine averajla yükseldi. Ancak tek gollü galibiyet teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etmedi. Şenol Güneş: Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı dedi.

DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK

Daha fazla gol atmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Rakibimiz hem koşan hem agresif oynayıp iyi savaşan bir takım. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Hem final pasları hem de gol vuruşlarındaki eksiklerimiz skoru 1-0'da tuttu. İki takım da iyi niyetle koştu çalıştı. Kalite ve pozisyon olarak biz üstündük. Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı. Bayern ve Başakşehir maçlarının üst üste gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Oradan nasıl bir psikolojiyle çıkarız bilmiyorum. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz performansın Bayern karşısındaki skorla son bulması bizi üzdü, şimdi lige döndük. Rövanş maçından beklentimiz büyük değil" şeklinde konuştu.