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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:22
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

   Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.Sağanak yağmur altında basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Kondisyon ve kuvvet çalışmasının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserispor
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