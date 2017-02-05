Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'ye yenildi

Yazarımız Tayfun Gökdeniz!in Maç Yorumu

MAÇIN KRİTİK ANLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Gergin geçen derbide Tosic kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez mağlup oldu.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 72. dakikasında Fenerbahçe durumu 1-0 yapmayı başardı. Maçın son dakikalarında çıkan sarı kartlar sahayı karıştırdı.Derbi maç oldukça gergin başladı. Önce Van Persie ile Oğuzhan Özyakup kapıştı. Van Persie bir pozisyondan sonra Beşiktaş tribünlerine dilini gösterdi. 41'de ortalık fena karıştı. Yaşanan bir pozisyonun ardından; Tosic, Van Persie'ye kafa atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tosic kart sonrası çılgına döndü. İlk yarıda futboldan çok olay vardı. İlk yarının bitiş düğünün ardından Şenol Güneş ile Kjaer arasında gerginlik yaşandı.Gergin geçen mücadelenin Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 41. dakikasında Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.20. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in Kajer'i çalımladıktan sonra vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kornere gitti.28. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.30. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışından topu önüne alan Gökhan Gönül'ün sol ayağıyla yaptığı sert şutta top kaleci Volkan'da kaldı.35. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.38. dakikada sol kanattan Adriano'nun ortaladığı topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.39. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe plasesinde kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.40. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası uzak kale direğinin dibinden Talisca'nın rövaşatasında meşin yuvarlak kalecide kaldı.42. dakikada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'in hareketini kırmızı kart ile cezalandırdı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşadı. Siya-beyazlı takım 18 maç sonra iç sahada mağlubiyet yaşadı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, yeni stadında ilk kez kaybetti. Geçtiğimiz sezon sonunda açılışını yaptığı Vodafone Arena'da bugüne kadar oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bugüne kadar 12 lig maçı, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi ve 3 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerine kaybetmemişti.(BM-TK-S): Vodafone Arena: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk Tosun xxTolga Zengin, Mitrovic, Tolgay, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnlerŞenol Güneş: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx, Sow xx, Van Persie xx: Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, Aatif: Dick AdvocaatDusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)Şener, Robin van Persie (Fenerbahçe)Yedek kulübesinden sahaya girip topu vermeyen Jeremain Lens'in üzerine yürüyen Aras Özbiliz sarı kart görüyor.Jeremain Lens, oyun durduktan sonra topla oynamaya devam ettiği için sarı kart görüyor.Adriano Correia, rakibi Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Marcelo Guedes, ceza yayı içinden vuruyor fakat top savunmada Martin Skrtel'den dönüyor.Ozan Tufan, seyirciye gösterdiği tepki sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.