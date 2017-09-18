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Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor; 1-0 (İLK YARI)

Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor; 1-0 (İLK YARI)

18 Eylül 2017 Pazartesi 20:55
Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor; 1-0 (İLK YARI)

Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor; 1-0 (İLK YARI)

Süper Lig'de 5. haftanın son maçı bugün İstanbul'da Beşiktaş sahasında oynanıyor. Konyaspor'u ağırlayan Şampiyon Beşiktaş, 3 puanla zirveye gelmek istiyor.

Maçın ilk yarısında Cenk'in 10. dakikada attığı golle maç devam ediyor

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Beşiktaş, Porto'yu deplasman maçıda 3-1 net skorla yenerek depoladığı moralle Süper Lig'te zorlu maçlardan puan alarak çıkmak istiyor. Her iki takım son olarak Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş ve yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle kupaya uzanan taraf olmuştu.


MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına göre zorunlu iki değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

MEDEL İLKİ YAŞADI

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu, Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.

SAHADA KİMLER VAR


BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Utku, Mitrovic, Necip, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Mehdi, Ömer Ali, Manyama, Fofana, Evouna
YEDEKLER: Carlgren, Eren, Selim, Jönsson, Milosevic, Vedat, Savaş, Filipovic, Eze, Musa Araz
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

HAKEM: Serkan Çınar

Son Güncelleme: 18.09.2017 21:18
Anahtar Kelimeler:
KonyasporBeşiktaşOğuzhan Özyakup
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