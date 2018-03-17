Beşiktaş kritik virajda

İSTANBUL (AA) - 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3'e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

Son üç maçta Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Quaresma'nın cezası sürüyor

Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.

Babel "dalya" için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, yarınki karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Muhabir: Ercan Doğan