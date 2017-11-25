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Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Başarının gururunu yaşıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı bir senede olan bir şey değil. Hep üstüne koyarak geldik." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Başarının gururunu yaşıyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı bir senede olan bir şey değil. Hep üstüne koyarak geldik." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 01:12
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Başarının gururunu yaşıyoruz

MALATYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Siyah-beyazlıların yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'da bulunan Orman ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin yemeğinde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Orman, takımının maçlarının hepsine gitmeye çalıştığını ancak ilk defa böyle bir protokol tarafından ağırlandığını kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Orman, "Adil bizim kardeşimiz. Malatyaspor çok kötü günler geçirdi. Sonradan toparlanarak herkesin el ele vermesiyle bir noktaya geldi. Bugünleri 'emekleme dönemleri' diye görün. Biz de şimdi Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğimiz başarının gururunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı bir senede olan bir şey değil. Hep üstüne koyarak geldik." diye konuştu.

"Elimizden geldiğince herkese destek oluyoruz"

Futbolda maç skorlarının sahada kaldığının altını çizen Orman, spor adamları olarak görevlerinin futbola iyilik tohumları ekmek olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Evkur Yeni Malatyaspor'a, statları bakımda olduğu için sahalarını açtıklarını anımsatan Orman, şöyle konuştu:

"Damdan düşenin halini düşen bilirmiş derler. Kimse bize stadını vermezken çok sıkıntılar çektik. Önümüzdeki günler için İstanbulspor da bizden bu yönde bir talepte bulundu. Çok büyük bir taraftar kitlesi olmamasına rağmen stadımızı onlara da vereceğiz. Elimizden geldiğince herkese destek oluyoruz."

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek: Yarınki maçta öncelikle 'dostluk kazansın' diyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarıyla Türk milletini gururlandırdığını belirtti.

Geçen yıl TFF 1. Lig'de mücadele ederken statlarındaki bakım nedeniyle Beşiktaş'ın sahasını kendilerine açtığını anımsatan Gevrek, "Yarınki maçta öncelikle 'dostluk kazansın' diyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Beşiktaş bizim kardeş takımımız. İnşallah hak eden kazanır. Ben Beşiktaşımıza hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yemeğe, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile dernek üyeleri katıldı.

Muhabir: Emrah Gökmen

Son Güncelleme: 24.11.2017 23:18
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanSporUEFA Şampiyonlar Ligi
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