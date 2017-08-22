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Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ile ilgili açıklamada bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 14:51
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Mario Gomez 2016-2017 sezonu başlangıcında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü'nden şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin bir milyon 50 bin avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin avroya hak kazandığı bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina ile Wolfsburg, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup, bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Muhabir: Elif Nur Çolak

Son Güncelleme: 22.08.2017 16:01
Anahtar Kelimeler:
WolfsburgSporMario GomezKAPKamuyu Aydınlatma PlatformuFutbolBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret AŞBeşiktaş
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