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Beşiktaş kupada avantajı kaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Osmanlıspor’u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş kupada avantajı kaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Osmanlıspor’u 4-1 mağlup etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 22:49
Beşiktaş kupada avantajı kaptı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Osmanlıspor’u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Negredo’nun ortasında Vrsajevic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

31. dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

35. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Negredo, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

43. dakikada Cenk Tosun'un pasında Babel'in ceza sahası solundan içeri çevirdiği topa Oğuzhan Özyakup dokunamadı.

51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında altı pas önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın yanından ağlara gitti: 3-0.

55. dakikada Özer Hurmacı, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı pasla penaltı noktası üzerinde kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Özer Hurmacı'nın vuruşunda, Tolga gole izin vermedi.

72. dakikada savunma arkasına atılan topu sağ kanatta süren Serdar Gürler, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Doukara'ya çıkardı. Doukara, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Quaresma uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Muhabir: Metin Arslancan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolOsmanlısporSporZiraat Türkiye Kupası
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