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Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın başkent ekibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın başkent ekibiyle karşılaşacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

Kupada 3. eşleşme

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı.

2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

Son Güncelleme: 27.12.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
Spor
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