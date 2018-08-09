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Beşiktaş, LASK Linz ile oynuyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde LASK Linz ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, LASK Linz ile oynuyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde LASK Linz ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:53
Beşiktaş, LASK Linz ile oynuyor

Beşiktaş, LASK Linz ile oynuyor

   Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde LASK Linz ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

   Temsilcimiz Beşiktaş sezonu B36 Torshavn maçlarıyla açmıştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 ve 6-0'lık skorlarla rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi. Bu kez rakip Avusturya'nın LASK Linz kulübü. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacağı ilk maçta rakibini farklı mağlup ederek tur için büyük avantaj sağlamak istiyor.Beşiktaş, bu akşam  saat 21.00’de Vodafone Park'ta LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçını oynayacak.Vodafone Park'ta 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Maçı D-Smart'ın Smart Spor 77. kanalı naklen yayınlanayacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLASK Linz
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