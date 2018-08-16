Beşiktaş, LASK Linz karşısında

Beşiktaş LASK Linz maçı hazırlıkları tamamlandı.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam TSİ 20.45’te UEFA Avrupa Ligi maçında LASK Linz ile karşılaşacak ve maçtan sonra özel uçakla Türkiye’ye dönecek.