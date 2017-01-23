Beşiktaş lider
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenildiği haftada Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında şov yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş Alanyaspor'u 4-1 yenerken, Ricardo Quaresma 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazanarak liderliğe yükseldi.Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun, Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Marcelo Guedes kaydetti.
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Garcia, Aissati, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Landel, Guerrier, Cenk Ahmet Alkılıç, Vagner Love
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 36 Tolgay Arslan)