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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon liderlik keyfi yaşayamadı.

Beşiktaş liderliğe hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon liderlik keyfi yaşayamadı.

20 Mart 2018 Salı 12:00
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde geriye düşen Beşiktaş, bu sezon liderliğe hasret kaldı.

Süper Lig'de özellikle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda uzun süre rakiplerinin önünde yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de bu performansını gösteremedi.

Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 2 sezonu da şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, bu sezon taraftarlarına liderlik keyfi yaşatamadı.

Hasret 26 haftaya çıktı

Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 54 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın liderlik hasreti de 26 haftaya çıktı.

Şenol Güneş ile geride kalmaya alışkın değil

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezona göre 2017-2018'de alışılmadık bir performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar, Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'nın büyük bölümünde rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu sezonda diğer takımlarının 5 hafta lider kalmasına engel olamayan Beşiktaş, 29 hafta zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, geçen sezon da en çok liderlikte kalan takım olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'nin ilk haftasında liderlik koltuğunda oturduktan sonraki 16 maçlık bölümde zirveyi geriden takip etmesine rağmen ikinci yarıda zirveyi yeniden alarak mutlu sona ulaştı. Geçen sezonun ikinci yarısının ilk haftasında liderliği Medipol Başakşehir'den alan Beşiktaş, bu koltuğu bir daha rakiplerine kaptırmadı. Söz konusu sezonda 18 hafta lider kalan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluğunu üst üste ikinci kez ilan etti.

Güneş yönetiminde şampiyon olduğu iki sezonda 68 haftanın 47'sinde lider kalan Beşiktaş, bu sezon aynı başarıyı gösteremedi.

Bundan önceki 3 sezonun en çok lider takımıydı

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yanı sıra eski çalıştırıcısı Slaven Bilic yönetiminde 2017-2018'den önceki 3 sezonun en çok liderlik yaşayan takımıydı.

Son Güncelleme: 20.03.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşSüper LiğSporSlaven BilicLiderlikHasretBeşiktaş
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