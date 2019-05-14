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Beşiktaş lig yarışına devam dedi

 Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş lig yarışına devam dedi

 Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

14 Mayıs 2019 Salı 11:30
Beşiktaş lig yarışına devam dedi

Beşiktaş lig yarışına devam dedi

   Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile sona erdi. Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 62 puana yükseldi. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı sona erdi. Şampiyonluk şansı mucizelere kalan Beşiktaş, hem ikinci sıra iddiasını sürdürmek hem de 3. sıradaki yerini sağlama almak için Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Kartal sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla 62 puana yükselip 3. sırada yer alırken Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 11’de Adem Ljajic ve 54’te Ricardo Quaresma kaydetti. Alanyaspor’un tek sayısı ise 42’de Caner Erkin’e çarpıp ağlara giden golle geldi.

Maçta taraftarlar zaman zaman Fikret Orman’ı protesto ederken oyuna sonradan dahil olan Jeremain Lens ve Necip Uysal ıslıklandı. Yer yer dağınık bir görüntü çizen siyah-beyazlılar duraklama dakikalarında ise Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu.

Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Beşiktaş adına Gökhan Gönül ve Gary Medel sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Alanyaspor’da ise Isaac Sackey sakatlığı, Ceyhun Gülselam ise cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Cenk, Welinton, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Efecan, Fernandes, Ozan, Djalma, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYtemiz Alanyaspor
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