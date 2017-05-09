Beşiktaş maçı öncesi Bursaspor'da önemli gelişme

Süper Lig maratonunda son dört haftaya 2 puan farkla lider giren Beşiktaş hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçı öncesi Bursaspor cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.Üç hafta oynadığı karşılaşmalarda farklı skorlarla kaybeden ve 37 puanla Kayserispor'la sonlardan kurtulmaya çalışan Bursaspor'da Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle kadro dışı kaldı.Bursaspor Başkanı Ali Ay, kalan 4 hafta için taraftarlardan destek istedi. Alınan sonuçlardan ötürü büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Ay,diye konuştu.