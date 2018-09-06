Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında E. Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenmana milli takımlarda olan; Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalıması, 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarınabugün saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.