Beşiktaş , Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında E. Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenmana milli takımlarda olan; Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarınabugün saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.