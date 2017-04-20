﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 09:33

Beşiktaş nasıl tur atlar

Beşiktaş avrupada yoluna devam etmek için kader maçına çıkıyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Beşiktaş nasıl tur atlar
   Beşiktaş avrupada yoluna devam etmek için kader maçına çıkıyor.Geçen hafta deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden siyahbeyazlılar bu akşam alacakları galibiyetle turu geçmek istiyorlar.
   Geçen Perşembe akşamı oynadığı Stockholm yolunda yeni engel Lyon. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransız ekibini ağırlayacak Beşiktaş’a 1-0’lık galibiyet yetecek. Beşiktaş'ta Quaresma oynayacak durumda, Aboubakar ve Marcelo cezalı.
   Hedefini Stockholm'deki final olarak çizen Beşiktaş için tarihi bir gece olacak. Lyon'a Fransa'da 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez yarı finale çıkmak için bugün mutlaka kazanmak zorunda. Gol yemeden alınacak her galibiyet Kara Kartal'ı tura uçurur. Gol yenilmesi halinde ise 3-1, 4-2 gibi iki fark şart. 2-1'lik galibiyetimizde maç uzar. 3-2, 4-3 gibi gollü tek farklı galibiyetlerimizde Lyon turu geçer. Fransızlara, beraberlikler de yarıyor.
   Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Lyon maçını Sırp hakem Milodar Mazic yönetecek.Karşılaşma Saat 22:05’te başlayacak olan Beşiktaş – Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
LYON: Lopes, Jallet, Diakhaby, Mbiwa, Morel, Tolisso, Gonalons, Tousart, Valbuena, Lacazette, Fekir
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
LyonBeşiktaş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Panathinaikos ile karşılaşıyor Fenerbahçe Panathinaikos ile karşılaşıyor
Barselona efsanesi bitti mi Barselona efsanesi bitti mi
Fenerbahçe’ye Galatasaray maçı öncesi şok,  Fenerbahçe’ye Galatasaray maçı öncesi şok, 
Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58 Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58
Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi
Fenerbahçe finalde Fenerbahçe finalde
Yukarı Çık

Fenerbahçe Panathinaikos ile karşılaşıyor
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos Superfoods’a konuk oluyor.

Haberi Oku