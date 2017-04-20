Beşiktaş nasıl tur atlar

Beşiktaş avrupada yoluna devam etmek için kader maçına çıkıyor.Geçen hafta deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden siyahbeyazlılar bu akşam alacakları galibiyetle turu geçmek istiyorlar.
Geçen Perşembe akşamı oynadığı Stockholm yolunda yeni engel Lyon. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransız ekibini ağırlayacak Beşiktaş’a 1-0’lık galibiyet yetecek. Beşiktaş'ta Quaresma oynayacak durumda, Aboubakar ve Marcelo cezalı.
Hedefini Stockholm'deki final olarak çizen Beşiktaş için tarihi bir gece olacak. Lyon'a Fransa'da 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez yarı finale çıkmak için bugün mutlaka kazanmak zorunda. Gol yemeden alınacak her galibiyet Kara Kartal'ı tura uçurur. Gol yenilmesi halinde ise 3-1, 4-2 gibi iki fark şart. 2-1'lik galibiyetimizde maç uzar. 3-2, 4-3 gibi gollü tek farklı galibiyetlerimizde Lyon turu geçer. Fransızlara, beraberlikler de yarıyor.
Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Lyon maçını Sırp hakem Milodar Mazic yönetecek.Karşılaşma Saat 22:05’te başlayacak olan Beşiktaş – Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
LYON: Lopes, Jallet, Diakhaby, Mbiwa, Morel, Tolisso, Gonalons, Tousart, Valbuena, Lacazette, Fekir