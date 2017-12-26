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Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

26 Aralık 2017 Salı 10:48
Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazır

Beşiktaş, Osmanlıspor maçına hazır

   Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOsmanlıspor
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