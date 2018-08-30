Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93281
ALTIN
252.807
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.5044
EURO
7.5091
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli...
Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Beşiktaş, Partizan karşısında 
Beşiktaş, Partizan karşısında 
Fenerbahçe'ye dev sponsor
Fenerbahçe'ye dev sponsor
Beşiktaş'ın rakibi Partizan İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın rakibi Partizan İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Partizan karşısında 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Partizan karşısında 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:06
Beşiktaş, Partizan karşısında 

Beşiktaş, Partizan karşısında 

   Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde dün akiam yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam saat 21.00’de UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Partizan ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPartizan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor
Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Fenerbahçe'ye dev sponsor
Fenerbahçe'ye dev sponsor
Beşiktaş'ın rakibi Partizan İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın rakibi Partizan İstanbul'a geldi
Loris Karius resmen Beşiktaş'ta
Loris Karius resmen Beşiktaş'ta
Diego Reyes ve Michael Frey resmen Fenerbahçe'de
Diego Reyes ve Michael Frey resmen Fenerbahçe'de
Harun Tekin Fenerbahçe'de  
Harun Tekin Fenerbahçe'de  
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim