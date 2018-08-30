Beşiktaş, Partizan karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde dün akiam yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, bu akşam saat 21.00’de UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Partizan ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.