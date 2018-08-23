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Beşiktaş Partizan karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Partizan karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Beşiktaş Partizan karşısında

Beşiktaş Partizan karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 
Öte yandan, eski futbolcular Cevad Prekazi ve Lazar Radovic antrenman öncesi Şenol Güneş ile sohbet etti. 
   Beşiktaş bu akşam TSİ 21.30’da Partizan ile UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını oynayacak ve maçtan sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPartizan
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