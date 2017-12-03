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Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı son 2 maçta taraftarlarını adeta gole doyurdu.

Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı son 2 maçta taraftarlarını adeta gole doyurdu.

03 Aralık 2017 Pazar 14:15
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu

İSTANBUL(AA) - Bu sezon Vodafone Park'ta hem gol yollarında zorlanan hem de galibiyet almakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, geride kalan 2 karşılaşmada ise farklı bir görüntü sergiledi.

Hizmete girdiği ilk maçtan itibaren Vodafone Park'ta yüksek gol ortalamasıyla oynayan ancak bu sezonun başında düşüş yaşayan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla eski günlerine dönüş yaptı.

Taraftarlar gole doydu

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yaptığı 2 maçta taraftarlar adeta gole doydu.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'a 9 gol attı.1989-1990'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı skoruna imza atan Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'u da 9-0'la geçerek kulüp geçmişinin en farklı ikinci galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmanın ardından Dolmabahçe'de Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, birçok pozisyona girdiği karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımı, ligde bundan önce 1988-1989 sezonunda 3 farklı (4-1) farklı yenen siyah-beyazlı ekip, 28 sezon sonra rakibini aynı şekilde mağlup etmeyi başardı.

İç sahada 34 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Ligde evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor (2-0) karşısında yaşayan Beşiktaş, daha sonra iç saha mücadelelerinde rakiplerine galibiyet yüzü göstermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 27'si de Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 34 lig maçında 27 galibiyet ve 7 beraberlikle 88 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 82 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki en uzun yenilmezlik serisini 1989-1992 arasında yakalamıştı. Beşiktaş, 1 Ekim 1989'da evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup olduktan sonra 51 iç saha karşılaşmasında mağlup olmamıştı.

Gol de yemiyor

Beşiktaş, Vodafone Park'ta son 2 maçta hücumdaki etkili oyununu, savunmaya da yansıtmasını bildi.

Geride kalan 2 karşılaşmada rakip filelere 12 gol gönderen siyah-beyazlılar, bu maçlarda kalesini de gole kapatmayı başardı.

Vodafone Park'ın golcüsü Negredo

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Vodafone Park'ta en etkili isim Alvaro Negredo oldu.

Beşiktaş formasıyla 9 maçlık periyotta Dolmabahçe'de gol sevinci yaşayamayan İspanyol oyuncu, son 2 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Grandmedical Manisaspor karşısında 4 kez gol sevinci yaşayan Negredo, Galatasaray derbisinde kısa süre oynamasına rağmen meşin yuvarlağı filelere göndermeyi bildi.

Son Güncelleme: 03.12.2017 11:48
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Spor
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