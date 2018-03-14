Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117593
ALTIN
165.280
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4193
EURO
4.7958
Derbide gözler golcülerde
Derbide gözler golcülerde
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Mourinho, Talisca için 40 milyon avro'yu gözden çıkardı
Mourinho, Talisca için 40 milyon...
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 22:09
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

10. dakikada Bayern Münih'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Alaba'nın şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

18. dakikada Bayern Münih'in golü geldi. Vidal'in pasıyla sağ tarafta topla buluşan Müller'in ortasında Alcantara meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

33. dakikada Lens'in uzaktan şutunda top kaleci Ulreich'te kaldı.

37. dakikada Love'ın ceza sahası sol çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Bayern Münih'in ikinci golü geldi. Hızlı gelişen atakta Rafinha'nın sağdan yaptığı ortada Gökhan Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Alaba'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Tolga Zengin'de kaldı.

59. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Gökhan Gönül, ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

61. dakikada Oğuzhan Özyakup, Quaresma'nın pasıyla soldan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Mustafa Pektemek'in altıpas içindeki vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

84. dakikada Bayern Münih skoru 3-1 yaptı. Alaba'nın soldan yaptığı ortada meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak yükseklik kazandı. Arka direkte boş bekleyen Wagner göğsüyle dokunarak topu filelere gönderdi: 1-3

87. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Talisca kafayla vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolŞampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Bayern Münih'e 3-1 yenildi: Seyirci'den anlamlı destek
Beşiktaş Bayern Münih'e 3-1 yenildi: Seyirci'den anlamlı destek
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
'Hayalim Formula 1'e sporcu yetiştirmek'
Mourinho, Talisca için 40 milyon avro'yu gözden çıkardı
Mourinho, Talisca için 40 milyon avro'yu gözden çıkardı
Derbide gözler golcülerde
Derbide gözler golcülerde
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi
Derbilerin faturası ağır oluyor
Derbilerin faturası ağır oluyor
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim