Beşiktaş, Sarpsborg karşısında

Beşiktaş bu akiam oynayacağı Sarpsbog maçının hazırlıklarını tamamladı.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Sarpsborg ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.Basına 15 dakikası açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı.Beşiktaş, bu akşam saat 19.55’de Vodafone Park'ta UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Sarpsborg ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Oğuzhan, Ljajiç, Babel, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Heintz, Jörgensen, Tveita, Askar, Zachariassen, Mortensen