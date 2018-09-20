Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi

Kartal Sarpsborg'i evire çevire yenmeyi başardı. UEFA temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında Belçika'nın Genk takımı, İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-0'lık skorla geçti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısına teknik direktör Şenol Güneş değişiklikle başladı... 858 gün sonra ilk 11'de maça başlayan Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Altın Portakal, 51. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü isim oldu: Orta alandan gelişen atakta topla buluşan Cyle Larin kısa pasını Ryan Babel ile buluşturdu. Babel altıpasın hemen solundan topun dibine girdi ve kalecinin yanından topu ağlarla gönderdi.

69. dakikada temsilcimiz Beşiktaş, Enzo Roco'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Adem Ljajic geçti. Ljajic ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Enzo Roco kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

82. dakikada Lens durumu 3-0 yaptı. Jeremain Lens'in başlattığı atakta topla buluşan Ryan Babel kısa pasını ceza sahası içine hareketlenen Oğuzhan Özyakup'a gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un ortasında arka direkte topla buluşan Jeremain Lens boş alanda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 3-0.

90+3. dakikada konuk ekip Zachariassen'in attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Maç Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.