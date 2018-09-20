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Beşiktaş, Sarpsborg karşısında
Beşiktaş, Sarpsborg karşısında

Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi

UEFA temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Babel, maçın kaderini değiştiren isim oldu. Kartal'a galibiyeti getiren goller; Babel, Roco ve Lens'ten geldi. 

Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi

UEFA temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Babel, maçın kaderini değiştiren isim oldu. Kartal'a galibiyeti getiren goller; Babel, Roco ve Lens'ten geldi. 

20 Eylül 2018 Perşembe 21:56
Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi

Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi

Kartal Sarpsborg'i evire çevire yenmeyi başardı. UEFA temsilcimiz  Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında Belçika'nın Genk takımı, İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-0'lık skorla geçti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısına teknik direktör Şenol Güneş değişiklikle başladı... 858 gün sonra ilk 11'de maça başlayan Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Altın Portakal, 51. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü isim oldu: Orta alandan gelişen atakta topla buluşan Cyle Larin kısa pasını Ryan Babel ile buluşturdu. Babel altıpasın hemen solundan topun dibine girdi ve kalecinin yanından topu ağlarla gönderdi. 

69. dakikada temsilcimiz Beşiktaş, Enzo Roco'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Adem Ljajic geçti. Ljajic ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Enzo Roco kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

82. dakikada Lens durumu 3-0 yaptı. Jeremain Lens'in başlattığı atakta topla buluşan Ryan Babel kısa pasını ceza sahası içine hareketlenen Oğuzhan Özyakup'a gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un ortasında arka direkte topla buluşan Jeremain Lens boş alanda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 3-0.

90+3. dakikada konuk ekip Zachariassen'in attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Maç Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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