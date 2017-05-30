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30 Mayıs 2017 Salı 20:13

Beşiktaş Şenol Hocayla 1 yıl daha

Beşiktaş kulübü teknik direktörleri Şenol Güneş ile 1 yıl daha çalışma kararı aldı.

Beşiktaş Şenol Hocayla 1 yıl daha
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Beşiktaş Şenol Hocayla 1 yıl daha
   Beşiktaş kulübü teknik direktörleri Şenol Güneş ile 1 yıl daha çalışma kararı aldı.Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını borsaya bildirdi.
   Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen 64 yaşındaki hoca, "Kovsalar da gitmem!" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. 
Beşiktaş Kulübü, bu açıklamanın ardından Şenol Güneş'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını ve sözleşmenin uzatıldığını borsaya bildirdi.
 
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BeşiktaşŞenol Güneş
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