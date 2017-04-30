Beşiktaş, sezon finalinde Başakşehir'e fena yakalandı 3 - 1



MAÇTAN NOTLAR

ATIBA, TOSIC VE ATINÇ SINIRDA

BEKİR İRTEGÜN 85 GÜN SONRA SAHADA

SAVUNMADA SIKINTI

CENK TOSUN OYNAYABİLECEK

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

AVCI'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

mücadeleye oldukça baskılı başladı. 7. dakikada Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan'yu çalımladıktan sonra yerden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golden 5 dakika sonra Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Edin Visca, arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Adebayor'u gördü. Togolu golcü gelişine çektiği şutla topu filelerle buluşturdu: 2-0.18. dakikada 19 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder bir kez daha çıktı sahneye. Altıpasın hemen dışında sol çaprazda bulunan Cengiz Ünder, kaleye açısı dar olmasına rağmen şutunu çekti. Kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen top Beşiktaş ağları ile buluştu: 3-0.İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda her iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ta sakatlanan Atiba yerini Tolgay'a bırakırken, Tosic gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.'ta teknik direktör'yı da sahaya sürdü. 87. dakikada Senegalli golcü Demba Ba farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda sonuç değişmedi.Şampiyonluk yolundaki kritik mücadele 3-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Başakşehir 60 puana yükseldi ve 64 puanlı lider Beşiktaş ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Öte yandan Beşiktaş ligde 8 hafta sonra kaybetti.Ligin 30. haftasıda Beşiktaş derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da konuk edecek. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.Süper Toto Süper Lig’de bu akşam “süper” bir maç bizi bekliyor. Bir tarafta lider Beşiktaş, karşısında ise ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir. Ligde bitime 6 hafta var ve bu mücadeleden çıkacak sonuç bir anlamda “TAMAM” ya da “DEVAM” özelliğinde. Kara Kartal, kazanırsa 10 puanlık avantajı cebine koyacak ve şampiyonluğu erken ilan etme şansına sahip olacak. Beraberlik yine Beşiktaş’ın lehine. Siyah-beyazlılar 7 puanlık farkı koruduğu gibi makası bir hafta daha daralacak.Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüson lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı.Güneş, 28. haftadaki Adanaspor maçında yedek başlattığı ancak ikinci yarıda görevlendirdiği Ricardo Quaresma ile Adriano Correia'yı Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.Adriano'nun sol beke geçmesiyle Dusko Tosic de genelde görev aldığı stoper bölgesinde forma giydi. Adanaspor maçında savunmanın göbeğinde şans bulan Atınç Nukan ise bu sefer yedek olarak maça başladı.Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Her üç oyuncu, geçen haftaki Adanaspor maçında forma giyerek mücadeleyi kart görmeden tamamlamıştı.: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz, AdebayorFaruk Çakır, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek, Hakan, Uğur Uçar, Alparslan, İrfan CanAbdullah Avcı: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, CenkTolga, Atınç, Beck, Tolgay, Necip, Demba Ba, AboubakarŞenol GüneşSpor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Turuncu-lacivertliler ise bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Bekir İrtegün, 85 gün sonra formasına kavuştu. Son olarak takımının Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında görev yapan Bekir, bu mücadelenin ardından kasığından ameliyat olmuş ve sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon ligde 6, kupada da 5 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş karşısında 12. resmi maçına çıktı.Beşiktaş, sezonun bitimine az süre kala hücumdaki performansını artırdı. Siyah-beyazlı ekipte özellikle Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, son haftalardaki golleriyle Beşiktaş'ın şampiyonluk için avantaj elde etmesini sağladı. Geride kalan 3 haftada 10 gol atan Beşiktaş'ta Talisca 3, Aboubakar ise 2 gol kaydetti.Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili futbolla dikkati çekse de son 2 karşılaşmadaki savunma performansıyla kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Beşiktaş, 28. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında da kalesinde 2 gol gördü.Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Adanaspor karşılaşmasında bu nedenle forma giyemeyen Cenk Tosun, cezasını tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde turuncu-lacivertli takımın filelerini havalandırarak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak.Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de siyah-beyazlı takıma karşı sahada olamayacak. PFDK'dan 1 maç ceza alan ve bu cezasını Fenerbahçe karşısında çeken kaleci Volkan Babacan ise Beşiktaş'a karşı takımdaki yerini alacak.Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve orta sahada hücumları organize eden Tolgay Arslan, 29. hafta maçında yedekler arasında yer aldı. Quaresma'nın ilk 11'e dönmesiyle Anderson Talisca da orta sahada hücuma dönük görev yerinde oynadı.Siyah-beyazlı takımda cezası nedeniyle Adanaspor maçında görev alamayan Cenk Tosun, cezasını tamamlayarak Medipol Başakşehir karşısında saha çıktı. Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Aboubakar'ı yedek bırakırken, Cenk Tosun'u forvet hattına sürdü.Siyah-beyazlılarda ayrıca Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Babel ilk 11'de görev aldı. Atınç, Aboubakar ve Tolgay'ın yanı sıra Tolga Zengin, Beck, Demba Ba ile Necip Uysal, Medipol Başakşehir maçında yedek soyundu. Teknik direktör Güneş; Gökhan İnler, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu'nu kadroda tercih etmedi.Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, kale arkası tribünündeki bölümü tamamen doldurdu. Taraftarlar, Medipol Başakşehir'in geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla kavga eden turuncu-lacivertlilerin kalecisi Volkan Babacan aleyhine tezahürat yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, "Volkan Babacan yumruk atsana" şeklinde tezahürat yaptı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle lider Beşiktaş karşısında zorunlu değişikliklere gitti. Turuncu-lacivertli takımda cezalı Yalçın Ayhan, Epureanu ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Avcı, savunmanın göbeğinde yer alan Yalçın ve Epureanu'nun yokluğunda Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada görev yapan Mahmut Tekdemir'in yerine ise Holmen'e şans verdi.