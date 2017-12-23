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Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı: 2-1

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş'ın İspanyol eldiveni Fabri, 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi. Fabri'den Sivasspor mağlubiyetine yorum geldi...

Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı: 2-1

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş'ın İspanyol eldiveni Fabri, 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi. Fabri'den Sivasspor mağlubiyetine yorum geldi...

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:22
Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı: 2-1

Beşiktaş Sivas'ta dondu kaldı: 2-1

 Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fabri, "Tatile çıkmadan önce son maçı kazanıp üsttekilerle farkı korumak ve onları sıkıştırmak istiyorduk ama olmadı. İlk golde hatam vardı, topu elimden kaçırdım. Maç boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor'u da tebrik etmek lazım. İlk yarı ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sivasspor düzenli, karşılarında oynaması zor bir takım. Onları tebrik etmek lazım" dedi.
 

5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Önder Felek

Son Güncelleme: 23.12.2017 17:44
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporFutbolDemir Grup SivassporBeşiktaş
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