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01 Haziran 2017 Perşembe 21:54

Beşiktaş Sompo japan 74-Anadolu Efes 72

Beşiktaş Sompo Japan evinde 2.kez Anadolu Efes'i ağırladı.

Beşiktaş Sompo japan 74-Anadolu Efes 72
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Beşiktaş Sompo japan 74-Anadolu Efes 72
Beşiktaş Sompo Japan evinde 2.kez Anadolu Efes'i ağırladı.Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 2 yıllık aranın ardından Play-Off’lara kalmayı başaran ve normal sezonu ikinci sırada bitiren Beşiktaş Sompo Japan final yolunda Anadolu Efes’le ikinci kez kozlarını paylaştı. Siyah- Beyazlılar, ilk maçta 19 sayılık farkla 90-71 yendiği Euroleague temsilcisi Efes’le oynadıkları ikinci karşılaşmayı 74-72 kazandı.
1.Periyot: 18-17 (Anadolu Efes)
2.Periyot: 37-31 (Beşiktaş Sompo Japan)
3.Periyot: 54-51 (Beşiktaş Sompo Japan)
4.Periyot: 74-72 (Beşiktaş Sompo Japan)
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Beşiktaş Sompo Japan
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