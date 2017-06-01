Beşiktaş Sompo japan 74-Anadolu Efes 72

Beşiktaş Sompo Japan evinde 2.kez Anadolu Efes'i ağırladı.Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 2 yıllık aranın ardından Play-Off’lara kalmayı başaran ve normal sezonu ikinci sırada bitiren Beşiktaş Sompo Japan final yolunda Anadolu Efes’le ikinci kez kozlarını paylaştı. Siyah- Beyazlılar, ilk maçta 19 sayılık farkla 90-71 yendiği Euroleague temsilcisi Efes’le oynadıkları ikinci karşılaşmayı 74-72 kazandı.1.Periyot: 18-17 (Anadolu Efes)2.Periyot: 37-31 (Beşiktaş Sompo Japan)3.Periyot: 54-51 (Beşiktaş Sompo Japan)4.Periyot: 74-72 (Beşiktaş Sompo Japan)

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