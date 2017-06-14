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14 Haziran 2017 Çarşamba 22:09

Beşiktaş Sompo Japan 80-Fenerbahçe 86

 Beşiktaş evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 86-80 yenildi

Beşiktaş Sompo Japan 80-Fenerbahçe 86
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Beşiktaş Sompo Japan 80-Fenerbahçe 86
 
   Beşiktaş evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 86-80 yenildi. Final serisi büyük heyecana sahne oluyor. Daha önce oynanan iki maçı Fenerbahçe kazanarak seride durumu 2-0 yapmıştı. Serinin üçüncü maçı başabaş geçti.Maç seyircilerin sahaya attıkları ses bombaları nedeniyle iki kere durdu.Hakemler iki kere soyunma odasına gittiler.İkinci kez soyunma odasına gittiklerinde maçın bitmesine 2.38 dakika kala saha maç seyircilere boşaltıldı.Maç yönetim Kurulu üyeleri,görevliler ve basın mensupları ile devam etti.Normal süresi 74-74 biten karşılaşma uzatmalara gitti.Karşılaşmayı Fenerbahçe 86-80 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı.Maçın bitimine 2.38 dakika kala yaşanan bu olaylar sebebiyle Akatlar’da oynanacak olan serinin dördüncü maçı seyircisiz oynanacak.
 

 
1.Periyot: 22-16 (Fenerbahçe)
2.Periyot: 36-36 (Berabere)
3.Periyot: 54-53 (Beşiktaş)
4.Periyot: 74-74 (Uzatmalara gitti)
5.Periyot: 86-80 (Fenerbahçe)
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeBeşiktaş Sompo Japan
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