 Beşiktaş Sompo Japan 94-Fenerbahçe 98

Final serisinde Fenerbahçe durumu 4-0 yaptı ve 8.ci kez Şampiyon oldu.Evinde Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe'yi ağırladı.Hayli çekişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe son 2 dakikaya 14 sayı fark geride girdi ve bunu kapatarak maçı uzatmalara götürdü.Seyircisiz oynanan karşılaşmayı uzatmada Fenerbahçe 98-94 kazanarak kazandı.Fenerbahçel seremoniye ‘şampiyon’ tişörtleriyle çıktılar. Madalyalarını ve kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden alan Fenerbahçe, kupayla basın mensuplarına poz verdiler. MVP ödülünü ise Bogdan Bogdanovic aldı.
1.Periyot: 24-19 (Fenerbahçe)
2.Periyot: 47-42 (Beşiktaş)
3.Periyot: 64-59 (Beşiktaş)
4.Periyot: 84-84 (Uzatma)
5.Periyot: 98-94 (Fenerbahçe)
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe: 94-98
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 22, Roll 15, Strawberry 20, Clark 9, Stimac 13, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 3, Weems 8, Muratcan Güler
Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 23, Kalinic 7, Udoh 12, Vesely 26, Sloukas 2, Datome 4, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu 2, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2
1. Periyot: 19-24
Devre: 47-42
3. Periyot: 64-59
Normal süre: 84-84
Beş faulle çıkanlar: 39.34 Stimac, 40.16 Sertaç Şanlı, 44.20 Weems (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Sloukas (Fenerbahçe)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi. Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.