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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:25

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Fenerbahçe ,Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk oluyor.

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
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Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
   Fenerbahçe ,Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk oluyor.Bu akşam 20:00’de Akatlar Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğünün bulunduğu Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Üçüncü ve dördüncü mücadelelere Akatlar Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Gerekmesi durumunda beşinci maç Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da, altıncı maç Akatlar Spor Salonu’nda, yedinci maç ise Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeBeşiktaş Sompo Japan
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