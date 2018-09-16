Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu

Beşiktaş olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.Konge Başkanı Şener Yurdakul, oy sayımı sonrasında 1971 oy kullanıldığını ve seçime tek aday olarak katılan Başkan Fikret Orman’a 1911 oy verildiğini açıkladı. Seçimde 42 boş oy atılırken 18 oy da geçersiz sayıldı.



Yeniden Beşiktaş Başkanı seçilen Fikret Orman, sonuçların ilan edilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:



“Tek başımıza seçime girsek de üyelerimiz Beşiktaş’a sahip çıktı ve oylarını kullandı. Tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde zor bir süreç var. Görev süresi dolan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın problemlerini çözmeye çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Amacımız Beşiktaş’a hizmet etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak. Kısa ve uzun vadeli planlarımız var.”



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 4. dönemi resmen başlamış oldu.

Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



Başkan



Fikret Orman



1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, Yüksek Öğrenimini Yıldız Üniversitesi ve ABD Florida Üniversitesi'nde tamamladı. Sanayi, Turizm ve İnşaat sektörlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri bulunmakta.



Serdal Adalı



1964 yılında Adana’da doğdu. İş adamı.Evli 2 çocuk babası.



Umut Güner



1975 yılında Malatya’da doğdu. İş adamı.Evli, 1 çocuk babası.



Ahmet Ürkmezgil



1954 yılında İstanbul'da doğdu. İş adamı.Evli ve iki çocuk babası.



Deniz Atalay



1961 yılında Denizli'de doğdu. İş adamı. Evli ve 1 çocuk babası.



Hüseyin Yücel



1982 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamı.Evli 2 çocuk babası.



Ahmet Kavalcı



1960 yılında Rize’de doğdu. İş adamı.Evli ve 2 çocuk babası.



Metin Albayrak



1964 yılında doğdu. İş adamı.Evli ve 2 çocuk babası.



Ahmet Cihat Kumuşoğlu



1956 yılında İstanbul’da doğdu. Yeminli Mali Müşavir.Evli iki çocuk babası.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu



1980 yılında Rize’de doğdu. Hukuk fakültesi mezunu.Evli ve 2 çocuk babası.



Hüseyin Mican



1965 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamı.



Hakan Özköse



1967 yılında Artvin'de doğdu. İşadamı.Evli ve 3 çocuk babası.



Erdal Karacan



1954 yılında İstanbul doğdu. İşadamı.Evli ve 1 çocuk babası.



Gökçe Meriçten



1978 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamıd.Evli ve 2 çocuk babası.



Candaş Tolga Işık



1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yazılı ve görsel medya alanında çalışmakta.



Melih Aydoğdu



1972 yılında Kayseri’de doğdu. İş adamı.