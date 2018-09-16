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Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu

Beşiktaş olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu

Beşiktaş olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 19:08
Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu

Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu

   Beşiktaş olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.Konge Başkanı Şener Yurdakul, oy sayımı sonrasında 1971 oy kullanıldığını ve seçime tek aday olarak katılan Başkan Fikret Orman’a 1911 oy verildiğini açıkladı. Seçimde 42 boş oy atılırken 18 oy da geçersiz sayıldı.

     Yeniden Beşiktaş Başkanı seçilen  Fikret Orman, sonuçların ilan edilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

“Tek başımıza seçime girsek de üyelerimiz Beşiktaş’a sahip çıktı ve oylarını kullandı. Tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde zor bir süreç var. Görev süresi dolan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın problemlerini çözmeye çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Amacımız Beşiktaş’a hizmet etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak. Kısa ve uzun vadeli planlarımız var.”

   Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 4. dönemi resmen başlamış oldu.

Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan

Fikret Orman

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, Yüksek Öğrenimini Yıldız Üniversitesi ve ABD Florida Üniversitesi'nde tamamladı. Sanayi, Turizm ve İnşaat sektörlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri bulunmakta.

Serdal Adalı

1964 yılında Adana’da doğdu. İş adamı.Evli 2 çocuk babası.

Umut Güner

1975 yılında Malatya’da doğdu. İş adamı.Evli, 1 çocuk babası.

Ahmet Ürkmezgil

1954 yılında İstanbul'da doğdu. İş adamı.Evli ve iki çocuk babası.

Deniz Atalay

1961 yılında Denizli'de doğdu. İş adamı. Evli ve 1 çocuk babası.

Hüseyin Yücel

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamı.Evli 2 çocuk babası.

Ahmet Kavalcı

1960 yılında Rize’de doğdu. İş adamı.Evli ve 2 çocuk babası.

Metin Albayrak

1964 yılında doğdu. İş adamı.Evli ve 2 çocuk babası.

Ahmet Cihat Kumuşoğlu

1956 yılında İstanbul’da doğdu. Yeminli Mali Müşavir.Evli iki çocuk babası.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

1980 yılında Rize’de doğdu. Hukuk fakültesi mezunu.Evli ve 2 çocuk babası.

Hüseyin Mican

1965 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamı.

Hakan Özköse

1967 yılında Artvin'de doğdu. İşadamı.Evli ve 3 çocuk babası.

Erdal Karacan

1954 yılında İstanbul doğdu. İşadamı.Evli ve 1 çocuk babası.

Gökçe Meriçten

1978 yılında İstanbul’da doğdu. İş adamıd.Evli ve 2 çocuk babası.

Candaş Tolga Işık

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yazılı ve görsel medya alanında çalışmakta.

Melih Aydoğdu

1972 yılında Kayseri’de doğdu. İş adamı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanBeşiktaşta Fikret Orman 4. Kez Başkan Oldu
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