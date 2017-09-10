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Beşiktaş'tan taraftarına 'Porto maçı' çağrısı

Beşiktaş Kulübü, Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

Beşiktaş'tan taraftarına 'Porto maçı' çağrısı

Beşiktaş Kulübü, Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

10 Eylül 2017 Pazar 14:38
Beşiktaş'tan taraftarına 'Porto maçı' çağrısı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 11.09.2017 09:04
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Spor
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