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Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.

Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 01:26
Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu

Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu


Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.
Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş'ta takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Beşiktaşlılar takımları lehine tezahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca meşalelerle görsel bir şölen sundu.

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