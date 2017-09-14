Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu

'ınŞampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde galibiyeti kutladı.Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş'ta takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Beşiktaşlılar takımları lehine tezahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca meşalelerle görsel bir şölen sundu.