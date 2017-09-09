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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçta, oyuncularının kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koyduklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçta, oyuncularının kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koyduklarını söyledi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 22:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı

KARABÜK (AA) - Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve hak ettikleri sonucu aldıklarını belirtti.

İlk yarı oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu, ikinci yarıda ise rakibe geçtiğini vurgulayan Güneş, "Zor bir maçtı. Zor bir zemin vardı. Şartlar ne olursa olsun, kazanma isteğimiz sahaya yansıdı. İlk yarıda golleri kaçırdık. Bir pozisyonda rakip gol atabilirdi. 3-4 tane pozisyon vardı. İkinci yarıda penaltıyı değerlendirsek, oyun daha rahat hale dönüşebilirdi. Tam tersi oldu ve penaltıyı kaçırdık. Arkasından 10 kişi kaldık. Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı galip tamamlamak, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor. Kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Oyuncu tercihlerinden bir yere gitmek doğru değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacakları maçın farkı olacağını belirten Güneş, "Porto maçı farklı bir karşılaşma. Bu maçtan önce kazanmamız ve kazanma isteğimiz önemliydi. Onu iyi yaptık. Fiziksel bir yorgunluk oldu. Fiziksel gücü ligde iyi olan bir takıma karşı kendi sahasında 10 kişi oynamak ve galibiyetle sahadan ayrılmak, bir yıpranma meydana getirdi." dedi.

"Sahada 10 kişi kalınca başka bir oyun formatı çıktı"

Cenk Tosun'u oyuna almayı planladığı dakikalarda Dusko Tosic'in kırmızı kart görmesi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini anlatan Güneş, "Cenk'i alacaktım ancak o sırada sahada 10 kişi kalınca, başka bir oyun formatı çıktı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ahmet Özler

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolKardemir KarabüksporSporSÜPERLİGŞenol Güneş
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