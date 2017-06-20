﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Haziran 2017 Salı 12:53

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor

Beşiktaş Domagoj Vida ile anlaştı

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor
   Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor.Habertürk'ün haberine göre, daha önce yaptığı görüşmelerde Domagoj Vida ile el sıkışan ancak Dinamo Kiev'in yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle çıkmaza giren Siyah-Beyazlılar, en sonunda Ukrayna kulübü yetkililerini de ikna etti.
   Marcelo'nun da Lyon'a transfer olma ihtimalini göz önünde bulunduran başkan Fikret Orman ve kurmayları, Kiev'e 2 milyon Euro ve yanında kaleci Denys Boyko'nun bonservisini önerdi. Ukrayna kulübünün de mali sıkıntı yaşaması nedeniyle bu teklife "Evet" dediği öğrenildi..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Domagoj VidaBeşiktaş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok
Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti
Galatasaray Sneijder'in biletini kesti Galatasaray Sneijder'in biletini kesti
Beşiktaş'a kötü haber;Talisca Manu ile anlaitı Beşiktaş'a kötü haber;Talisca Manu ile anlaitı
İngiliz devinden Arda'ya servet İngiliz devinden Arda'ya servet
Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli...
Yukarı Çık

Trabzonspor'da futbolcuya var,personele...
Trabzonspor'da sıkıntı bitmiyor

Haberi Oku