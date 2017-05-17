Beşiktaş TV Kameramanına ceza

Beşiktaş Tv Kameramanı Bursaspor-Beşiktaş maçında küfür ettiği gerekçesiyle 15 gün maçlara girememe cezası aldı.Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonunda basın tribününde yer alan BJK TV kameramanı Volkan Diricanlı, Bursaspor'a yönelik küfürler ettiği gerekçesiyle TSYD tarafından 15 gün maçlara girememe cezası aldı.
TSYD Bursa Şube Başkanı İlhan Öztat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gazeteci kimliği taşıyan bir kişi, etik değerleri gözetmeksizin kabul edilemez bir davranışa imza atmıştır. Topluma örnek olması gereken gazetecinin, ağza alınmayacak sözler sarf edip tahrikkar bir tutum sergilemesinin bir mazereti ve açıklaması olamaz. Basın tribününde bu yakışıksız olay karşısında her şeye rağmen sağduyulu davranan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.”