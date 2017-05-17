Beşiktaş TV Kameramanına ceza

Beşiktaş Tv Kameramanı Bursaspor-Beşiktaş maçında küfür ettiği gerekçesiyle 15 gün maçlara girememe cezası aldı.Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonunda basın tribününde yer alan BJK TV kameramanı Volkan Diricanlı, Bursaspor'a yönelik küfürler ettiği gerekçesiyle TSYD tarafından 15 gün maçlara girememe cezası aldı.TSYD Bursa Şube Başkanı İlhan Öztat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: