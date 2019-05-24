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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor

 Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma hakkını kazandı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor

 Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma hakkını kazandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:08
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor

   Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma hakkını kazandı.Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. İlk iki sırada yer alma ihtimalini geçen hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgi ile yitiren Beşiktaş, zorlu maçta sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve üç puan alarak sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamasında başlama hakkı kazandı.Beşiktaş 65 puana ulaşırken Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başındaki son maçında siyah-beyazlıların gollerini Güven Yalçın (10, 44 ve 45+2) kaydetti. Kasımpaşa’nın sayıları ise Hajradinovic (13) ve Koita’dan (67) geldi. Beşiktaş, Galatasaray ile birlikte 72’şer golle ligin en golcü takımı olarak sezonu noktaladı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Kagawa, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: İlyas Öztürk

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaşa
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