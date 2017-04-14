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14 Nisan 2017 Cuma 20:40

Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi

 Beşiktaş ve Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi stadyumda meydana gelen olaylardan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi

Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi
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  Beşiktaş ve Lyon disiplin kuruluna sevk edildi
    Beşiktaş ve Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi stadyumda meydana gelen olaylardan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Lyon, sahaya yabancı madde atılması, merdiven boşluklarının dolu olması, güvenlik ihlali ve taraftarların sahaya girmesinden dolayı sevk edildiği belirtildi. Beşiktaş ise sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerde yaşananlardan dolayı sevk edildi.

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