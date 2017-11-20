Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birini yarın yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tarihi maça tanıdık hakem

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Beraberlik de yetecek

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Yenilse bile gruptan çıkma şansı var

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Puan rekoru için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Vodafone Park'ta son 4 maçı kazanamadı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor.

Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Aboubakar, eski takımına karşı

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.

2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.

Eski takım arkadaşları karşı karşıya

Siyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.

Muhabir: Ercan Doğan