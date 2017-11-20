Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:01
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birini yarın yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tarihi maça tanıdık hakem

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Beraberlik de yetecek

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Yenilse bile gruptan çıkma şansı var

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Puan rekoru için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Vodafone Park'ta son 4 maçı kazanamadı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor.

Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Aboubakar, eski takımına karşı

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.

2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.

Eski takım arkadaşları karşı karşıya

Siyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.

Muhabir: Ercan Doğan

Son Güncelleme: 20.11.2017 08:22
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporPortoBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu
Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Fenerbahçe sahasında farklı galip
Fenerbahçe sahasında farklı galip
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Boston Celtics durdurulamıyor
Boston Celtics durdurulamıyor
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim