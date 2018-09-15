Beşiktaş, Yeni Malatyaspor

Beşiktaş bu akşam evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.Süper Lig'e Akhisarspor ve Erzurumspor galibiyetleri ile başlayan ancak daha sonra sahasında Antalyaspor'a yenilen, Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarını desteği ile Yeni Malatyaspor'u yenerek seri yakalamak istiyor. Siyah-Beyazlı ekipte bu maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

Bu akşam Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic (Medel), Quaresma, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

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