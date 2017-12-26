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Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 18:19
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:45
Anahtar Kelimeler:
TransferSporDomagoj VidaBeşiktaş
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