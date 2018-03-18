İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Adriano'nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor'un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı ceza sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

39. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

57. dakikada Tolgay Arslan'ın sağdan yaptığı ortada Negredo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson, uzak mesafeden sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleyi bulmadı.

90+5. dakikada Babel'in sağdan yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Beşiktaş, zirve mücadelesinde yara aldı

Rakibi karşısında hücumda fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran Beşiktaş, 62. dakikada Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Medipol Başakşehir karşısında yine de organize olmakta zorlandı. Pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Rakibinin gerisine düştü

Haftaya 50 puanla ikinci sırada başlayan Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle rakibinin gerisine düştü.

Ligde 50 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya geriledi.

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan lider Galatasaray'ın aradaki farkı 4 puana çıkarmasına engel olamadı.

3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

8 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

Medel ve Adriano, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gary Medel ile Adriano Correia, cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı ekipte kendisine yapılan faul sonrası rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Medel, bu sezon 8. kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Sarı kart cezası dolayısıyla daha önce Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Şilili futbolcu, aynı nedenden dolayı ligin 27. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da görev alamayacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kez sarı kart gören Adriano da aynı durumdan dolayı Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Tolgay Arslan'dan büyük hata

Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü.

Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

Cenk Tosun da maçı izledi

İki takım arasındaki karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da izledi.

Devre arasında siyah-beyazlı ekipten İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son maçlarda Premier Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Cenk, mücadeleyi locadan takip etti.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir "kabusu"

Rakibi karşısında galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, bir kez daha sahadan kötü bir sonuçla ayrıldı.

Medipol Başakşehir ile 22. kez karşı karşıya gelen ve bunların sadece 4'ünü kazanabilen Beşiktaş, rakibine 6. kez yenildi.

İki ekip arasında 20'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 22 maçın 12'si beraberlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir, lig maçlarında öne geçti

İki ekip Süper Lig'de 20 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 5 galibiyetle Beşiktaş'ın önüne geçti.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 24 golle yanıt verdi.

Beşiktaş, son 15 resmi maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 15 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Medipol Başakşehir, bu karşılaşmaların 4'ünde Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul-Ercan Doğan