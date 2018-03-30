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Beşiktaş'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

30 Mart 2018 Cuma 09:48
Beşiktaş'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.

Alanyaspor ile 4. randevu

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi.

Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Quaresma, Medel ve Adriano cezalı

Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, yarınki mücadelede oynayamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan yarınki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Muhabir: Ercan Doğan

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBarış ŞimşekBeşiktaşFutbolSporSpor Toto Süper LigSüper LiğVodafone Park
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