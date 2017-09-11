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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da

- UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Eylül ayı karşılaşmaları, Türk Telekom Tivibu ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da

- UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Eylül ayı karşılaşmaları, Türk Telekom Tivibu ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:20
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın da yer aldığı 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın akşam oynanacak maçlarla başlayacak ve sadece Tivibu Spor'da yayınlanacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki "heyecan dolu" mücadeleler Tivibu Spor kanallarında futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri, yarın saat 21.45'te oynanacak üç önemli maçla başlıyor.

Barcelona-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci günü olan 13 Eylül Çarşamba gününde ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş saat 21.45'te Porto ile karşılaşacak ve mücadele sadece Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri ise 14 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Günün bir diğer mücadelesinde temsilcimiz Konyaspor, Fransız temsilcisi Marsilya'ya konuk olacak. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma sadece Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

Tivibu Spor maç programı şu şekilde:

12 Eylül Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Juventus, 21.45 (Tivibu Spor 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Roma-Athletico Madrid, 21.45 (Tivibu Spor 3)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Karabağ, 21.45 (Tivibu Spor 4)

13 Eylül Çarşamba

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto-Beşiktaş, 21.45 (Tivibu Spor 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham-Dortmund, 21.45 (Tivibu Spor 3)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool-Sevilla, 21.45 (Tivibu Spor 4)

14 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir-Ludogorets, 20.00 (Tivibu Spor 2)

UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien-Milan, 20.00 (Tivibu Spor 3)

UEFA Avrupa Ligi: Atlanta-Everton, 20.00 (Tivibu Spor 4)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya-Konyaspor, 22.05 (Tivibu Spor 2)

UEFA Avrupa Ligi: Arsenal-Köln, 22.05 (Tivibu Spor 3)

UEFA Avrupa Ligi: Hertha Berlin-Athletic Bilbao, 22.05 (Tivibu Spor 4)

Anahtar Kelimeler:
2017-2018 UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaşGrup MaçlarıNaklen YayınTivibuTivibu Spor KanallarıTürk Telekom
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